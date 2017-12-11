Кахлон объявил об отмене пошлин на импорт электротоваров, одежды и игрушек

Министр финансов Моше Кахлон созвал специальную пресс-конференцию с участием замминистра финансов Йцхака Коэна и гендиректора минфина Шая Баабада, на которой объявил о решении провести массовую отмену импортных пошлин с целью снижения дороговизны жизни.

В рамках новой реформы будут отменены пошлины на электротовары и электронику, одежду и текстиль, игрушки, электронные и настольные игры, а также косметику.

Общая стоимость программы – 800 миллионов шекелей. При этом отменяться будут пошлины только на товары, которые не производятся в Израиле.

Отмена пошлины на электротовары и электронику обойдется государству в 365,5 миллионов шекелей в год. В эту категорию подпадают пошлины и налог на покупку холодильников, телевизоров, плит, компьютерных экранов, проекторов, миксеров, колонок, звукоусилителей, ресиверов, видеоаппаратуры, соковыжималок, лампочек и люстр, наушников, карт памяти и микрофонов.

В сфере одежды и текстиля будут отменены пошлины на перчатки, носки, платья, джинсы, брюки, пальто и куртки, свитера, юбки, шарфы и футболки. Стоимость отмены 6% пошлины – 400 миллионов шекелей в год.

В сфере косметики будут отменены налоги на макияж, средства по уходу за кожей, средства для защиты от солнца и для загара, средства для педикюра и маникюра, мыло, влажные салфетки и дезодоранты. Стоимость отмены налогов для государства составит 11 млн шекелей в год.

В сфере игр и игрушек будут отменены налоги на видеоигры, спортивное оборудование, домашние бассейны, настольные игры, социальные игры, качели и другие игры. Стоимость отмены налогов для государства составит 36,2 млн шекелей в год.





