Отчет о зарплатах госслужащих: 31% роста за 10 лет

Министерство финансов опубликовало отчет о зарплатах и пенсиях государственных служащих и сотрудников служб безопасности, в который включены данные о 200.000 человек в министерствах и ведомствах, системе просвещения, системе здравоохранения и силовых структурах.

Данный отчет не учитывает данные о 500 тысячах работников общественного сектора, включая работников госкомпаний, сотрудников судебной системы и Кнессета, органов местной власти и муниципальных компаний, религиозных советов, системы высшего образования и т.д., полностью или частично получающих зарплаты из государственного бюджета.

В министерствах и ведомствах Израиля по состоянию на 2017 год работали 35 тысяч человек, в государственной системе просвещения – 130,2 тысячи, из которых 51% – в начальных школах, 20% – в дошкольном образовании и 29% – в средних и старших классах. В государственной системе здравоохранения работали 31,4 тысячи человек, из которых 70% – в госбольницах. В полиции Израиля работали 26,4 тысячи человек, в управлении тюрем – 8,3 тысячи. Данные по остальным силовым структурам не публикуются.

Средняя зарплата работника системы государственного здравоохранения составила 16.570 шекелей в месяц, на 6,5 тысяч больше средней зарплаты по стране в возрастной категории от 25 до 65 лет и на 8,5 тысяч больше средней зарплаты по стране в целом.

В силовых структурах средняя зарплата – 16.934 шекеля, в министерствах – 16.014 шекелей, в системе просвещения – 12.247 шекелей.

За 10 лет зарплата в государственном здравоохранении выросла на 31%, в министерствах – на 20,6%, а в среднем по стране – на 11%.

Количество госслужащих, имеющих право на бюджетную пенсию, сократилось до 21.280 человек.

Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сократился, однако в среднем госслужащая-женщина получает 85% от зарплаты госслужащего-мужчины.

Из 170 рабочих часов в месяц госслужащий в среднем находится на рабочем месте 109 часов, и еще 22 часа работает вне рабочего места. Остальное время приходится на инструктажи и корпоративы, резервистские сборы, курсы, отпуска, больничные.

Совокупные расходы на зарплаты госслужащих составляют 97 миллиардов шекелей.





