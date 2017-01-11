Министр обороны распорядился увеличить корзину льгот для демобилизованных солдат

По указанию министра обороны Авигдора Либермана юридический отдел министерства обороны в сотрудничестве с отделом демобилизованных военнослужащих распространили 10 января поправку к Закону о демобилизованных военнослужащих. Поправка, предусматривающая существенное увеличение корзины льгот и стипендий, которую получают солдаты после демобилизации, была разослана руководству других министерств для ознакомления и приблизительно через 3 недели ляжет на стол правительства, сообщает пресс-служба минобороны.

В министерстве поясняют, что основная задача новой законодательной инициативы – повысить права демобилизованных солдат и изменить корзину льгот в соответствии с нынешними экономическими реалиями.

Основные пункты поправки:

– Дотация на съем квартиры для демобилизованных солдат-одиночек в течение года с момента демобилизации в соответствии с установленными критериями.

– Увеличение срока действия армейского "пикадона" (вклада) с 7 до 9 лет, а также изменение способа его получения: в будущем каждый демобилизованный солдат, который не запросит его лично, по истечении 9 лет получит деньги "пикадона" автоматически на свой банковский счет. Этот пункт призван исключить возможность аннулирования "пикадона" в случае, когда солдат забыл его получить.

– Расширение списка целей, на которые можно получить деньги "пикадона", такие как: оплата долгов и штрафов, покупка земли и постройка жилья, а также получение денег "пикадона" на любые нужды теми, кто ввиду болезни или травм не может использовать его по указанным назначениям.

– Солдаты, которые получат разрешение использовать "пикадон" на обучение на профессиональных курсах, смогут также получить стипендию на проживание в соответствии с правилами, которые будут разработаны.

– Бесплатная досдача экзаменов на аттестат зрелости ("багрут") для каждого служащего боевых частей будет разрешена, в отличие от положения, существующего сегодня – автоматически, без проверки социо-экономического статуса, без прохождения комиссий и без дополнительных критериев. Это правило будет распространятся также и на действующих солдат резервистов.

– Действующие солдаты-резервисты, а также солдаты-одиночки смогут получить стипендии на оплату учебы и проживания в случае поступления на курсы профподготовки, подготовительные академические курсы или обучения на первую академическую степень в городах периферии в течение 10 лет с момента их демобилизации (сегодня эти стипендии могут быть получены только в течение 5 лет с момента демобилизации).

Говоря о новой поправке к закону, министр обороны Авигдор Либерман отметил, что она является еще одним способом поддержки и поощрения военнослужащих ЦАХАЛа. "Армия, солдаты которой чувствуют, что их служба высоко оценивается государством и народом, что они получают их признание, становится еще лучше и еще сильнее. Солдатам важно знать, что эта высокая оценка дается не только на словах, но и на практике, и мы продолжим делать все возможное в этом направлении", – заявил глава оборонного ведомства.

В 2015 году демобилизованные солдаты использовали более 99% процентов армейских вкладов на общую сумму около миллиарда шекелей. Около 50% от всех демобилизованных солдат использовали "пикадон" на оплату обучения, около 34% получили деньги "пикадона" наличными по истечении срока, около 11% использовали "пикадон" на оплату свадьбы и около 4% – на открытие бизнеса.