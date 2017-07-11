В связи с прогрессом в расследовании прекращены торги по акциям "Безек"

Торги по акциям телефонной компании "Безек" на Тель-Авивской бирже ценных бумаг остановлены в связи с прогрессом в расследовании, которое ведут полиция и управление ценных бумаг.

Также прекращены торги по акциям принадлежащей Шаулю Эловичу компании "Халаль Тикшорет".

Управление ценных бумаг сообщило, что расследование против компаний Эловича распространено на отношения между компаниями "Халаль Тикшорет" и YES.

На публикацию подробностей расследования наложен судебный запрет.

В рамках расследования проверяются подозрения на уголовные преступления и нарушения закона о ценных бумагах.

Ранее управление наложило существенные ограничения на Шауля Эловича, его сына Ора Эловича, а также на гендиректора Yes Рона Эйлона и финансового директора Мики Наймана.