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Экономика

В связи с прогрессом в расследовании прекращены торги по акциям "Безек"

время публикации: 16:19 | последнее обновление: 16:19 блог версия для печати фото
В связи с прогрессом в расследовании прекращены торги по акциям "Безек"

Торги по акциям телефонной компании "Безек" на Тель-Авивской бирже ценных бумаг остановлены в связи с прогрессом в расследовании, которое ведут полиция и управление ценных бумаг.

Также прекращены торги по акциям принадлежащей Шаулю Эловичу компании "Халаль Тикшорет".

Управление ценных бумаг сообщило, что расследование против компаний Эловича распространено на отношения между компаниями "Халаль Тикшорет" и YES.

На публикацию подробностей расследования наложен судебный запрет.

В рамках расследования проверяются подозрения на уголовные преступления и нарушения закона о ценных бумагах.

Ранее управление наложило существенные ограничения на Шауля Эловича, его сына Ора Эловича, а также на гендиректора Yes Рона Эйлона и финансового директора Мики Наймана.

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