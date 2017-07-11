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Экономика

Вслед за краудфандингом, минфин продвигает в Израиле краудлендинг

время публикации: 18:53 | последнее обновление: 18:53 блог версия для печати фото
Вслед за краудфандингом, минфин продвигает в Израиле краудлендинг

Министр финансов Моше Кахлон представил на утверждение финансовой комиссии Кнессета нормативный акт, позволяющий небольшим фирмам привлекать инвестиции по системе краудлендинга (займы P2B, или Peer to Business Lending) без проспекта эмиссии, предусматривающего разглашение существенной части информации о компании, включая информацию о рисках.

“Закон о финансировании компаний посредством краудлендинга - очередной шаг к внебанковскому финансированию, - отметил Моше Кахлон. - Это стимулирует рост экономики, снижает затраты на финансирование компаний и расширяет варианты инвестиций для граждан”.

Глава Управления ценных бумаг профессор Шмуэль Хаузер отметил, что после завершения свода правил краудфандинга, Минфин продолжает расширять систему внебанковского кредитования в Израиле введением нормативов по системе краудлендинга, или P2B. “Это еще один способ устранить регуляционные помехи для развития рынка, в дополнение к послаблениям для малого бизнеса и для стартапов, а также в дополнение к налоговым льготам”, - пояснил Хаузер.

Система краудлендинга - это передача частными лицами денежных средств компаниям малого и среднего бизнеса под определенный процент. При этом компания привлекает займы от нескольких кредиторов одновременно. Некоторое время назад был опубликован также нормативный акт, регулирующий систему краудфандинга, позволяющего новым компаниям, для которых слишком дорого привлекать финансирование посредством биржи ценных бумаг, получать сравнительно небольшие суммы от частных лиц.

Деньги по системе краудлендинга собираются посредством специальных интернет-площадок, координирующих инвесторов и нуждающиеся в инвестициях компании или проекты. Это схоже с краудфандингом, но работает по несколько иной бизнес-модели. Так, инвестор сообщает, какую сумму он заинтересован вложить и на какой уровень рисков готов пойти, а координатор раскидывает эту сумму между несколькими компаниями соответствующего уровня рисков. Таким образом, в случае банкротства компании или неудачного развития проекта инвестор системы P2B теряет лишь небольшую часть средств. Компания, привлекающая средства, занимает деньги у как минимум 20 кредиторов (по 5% от каждого): это тоже сокращает риски для инвесторов. Инвесторы остаются анонимными.

В правилах будет указана максимальная сумма, которую компания имеет право привлечь в течение 12 месяцев, а также максимальная сумма, которую сможет инвестировать одиночный вкладчик.

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