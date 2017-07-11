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Экономика

Компания EasyJet объявила о двух новых маршрутах из Израиля

время публикации: 17:14 | последнее обновление: 17:14 блог версия для печати фото
Компания EasyJet объявила о двух новых маршрутах из Израиля

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet объявила о выходе на два новых маршрута из Израиля – в Неаполь и в Венецию.

Маршрут Тель-Авив-Венеция будет обслуживаться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам, начиная с 31 октября 2017 года.

Маршрут Тель-Авив-Неаполь будет обслуживаться два раза в неделю по средам и субботам, начиная с 4 ноября 2017 года.

Оба маршрута будут работать круглогодично. Стоимость билетов – от 28 евро в одном направлении.

В общей сложности количество маршрутов компании из Израиля достигло 11 – помимо Венеции и Неаполя самолеты EasyJet летают в Лондон (Гетвик и Лутон), Манчестер, Базель, Женеву, Берлин, Париж, Амстердам и Милан.

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