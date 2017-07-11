Инфляция в Египте выросла до 32%

Согласно данным Центрального банка Египта, уровень инфляции в стране вырос в июне этого года на 1,4% и составил 31,95% в годовом исчислении.

Причиной резкого роста инфляции стало решение правительства сократить государственные субсидии на топливо и электроэнергию, чтобы получить ссуду от международного валютного фонда.

Ожидается, что в июле-августе уровень инфляции достигнет 35%.

Между тем, министерство транспорта Египта сообщила, что тарифы на проезд в Каирском метро вырастут с января 2018 года на 100%. Это повышение станет вторым менее чем за год. В марте 2017 года тарифы также были увеличены вдвое.