11 июля 2017 г.
последняя новость: 10:22
Почему у Чуриковой сдулась грудь
Причины старения лица
Друзья и коллеги об Антоне Носике
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:06 Инфляция в Египте выросла до 32%
09:14 Турция требует от Кипра отменить разработку газовых месторождений
21:21 Минфин и минэнергетики потребовали прекратить забастовку в "Хеврат Хашмаль"
19:39 Ирак начал разработку крупного нефтяного месторождения на границе с Ираном
16:17 В ближайшие полтора месяца учетная ставка останется на уровне 0,1%
15:51 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
13:37 "Паз" оштрафован на 10,6 млн шекелей за сброс сточных вод
12:03 "Хеврат Хашмаль" передала в ведомство ПНА электрическую подстанцию
10:34 Минобороны потратит 1,5 млрд шекелей на защиту газовых месторождений
07:53 "Тева" обвиняет бывшую работницу, влюбившуюся в гендиректора конкурента, в нарушении коммерческой тайны
Экономика

Инфляция в Египте выросла до 32%

время публикации: 10:06 | последнее обновление: 10:06 блог версия для печати фото
Инфляция в Египте выросла до 32%

Согласно данным Центрального банка Египта, уровень инфляции в стране вырос в июне этого года на 1,4% и составил 31,95% в годовом исчислении.

Причиной резкого роста инфляции стало решение правительства сократить государственные субсидии на топливо и электроэнергию, чтобы получить ссуду от международного валютного фонда.

Ожидается, что в июле-августе уровень инфляции достигнет 35%.

Между тем, министерство транспорта Египта сообщила, что тарифы на проезд в Каирском метро вырастут с января 2018 года на 100%. Это повышение станет вторым менее чем за год. В марте 2017 года тарифы также были увеличены вдвое.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 9 июля 2017 г.
Катарским судам запрещен вход в порты Египта
// NEWSru.co.il // Экономика // 12 мая 2017 г.
Агентство Thomas Cook отменило полеты в Шарм аш-Шейх из-за угрозы террора
// NEWSru.co.il // Экономика // 6 февраля 2017 г.
Египет подписал контракт на импорт газа с Россией, Францией и Оманом
// NEWSru.co.il // Экономика // 22 января 2017 г.
Министерство снабжения: Египет обеспечен продовольствием на полгода
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 января 2017 г.
Ас-Сиси обещал за полгода восстановить курс египетской валюты
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 ноября 2016 г.
МВФ утвердил египетский кредит в размере 12 млрд долларов
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 ноября 2016 г.
После обрушения курса египетского фунта правительство повысило цены на топливо







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 11 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017