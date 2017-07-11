Турция требует от Кипра отменить разработку газовых месторождений

Власти Турции потребовали от республики Кипр отменить разработку газовых месторождений в эксклюзивных экономических водах острова, утверждая, что газ месторождения принадлежат обеим частям острова, включая непризнанную Турецкую республику Северный Кипр.

Параллельно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от международных нефтегазовых компаний не участвовать в добыче газа в водах Кипра.

Власти Кипра отвергли турецкое требование, подчеркнув, что страна имеет полное право заниматься добычей полезных ископаемых на своей территории.

На текущий момент в воды Кипра направляется плавучая бурильная установка французской компании Total, выигравшей один из тендеров на поиск газа.