Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
24 - 29°
Эйлат:
29 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика11 июля 2020 г., 15:39

На фоне эпидемии разорилась сеть кафе, открытых в память о погибшем танкисте Нимроде Сегеве

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
иллюстрация

Из-за финансового кризиса, возникшего в период эпидемии коронавируса, прекратила свое существование сеть популярных израильских кафе "Нимрод", сообщает "Мако".

Сеть кафе была открыта Эхудом Сегевом в память о его брате, 28-летнем старшине Нимроде Сегеве, погибшем во время Второй Ливанской войны. Создав кафе, основу меню которого составляли любимые блюда Нимрода, Эхуд надеялся увековечить память о нем.

Первый из филиалов сети был открыт 14 лет назад в порту Тель-Авива, девятый должен был распахнуть двери гостям этим летом, но финансовый кризис не позволил этим планам осуществиться. Некоторое время назад Эхуд Сегев предпринял попытку найти инвесторов в США, однако это не удалось.


В настоящее время действуют несколько филиалов сети, подписавших договор о франчайзинге.

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июля 2008
Имена израильтян, погибших в ходе Второй Ливанской войны
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 августа 2006
Опубликовано имя еще одного резервиста, погибшего вчера в Южном Ливане

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:39 На фоне эпидемии разорилась сеть кафе, открытых в память о погибшем танкисте Нимроде Сегеве
13:33 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
23:26 Биньямин Нетаниягу и Исраэль Кац представили программу финансовой помощи пострадавшим от кризиса
15:39 Госслужба трудоустройства: уровень безработицы в Израиле 21%
15:34 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
14:28 "Эльбит" поставит армии Швеции 1000 систем связи
10:57 "Эльбит" отменяет оплату питания сотрудникам, работающим удаленно
09:26 АКУМ выплатит стипендии деятелям искусства
09:16 Банковская система Израиля в период коронавирусного кризиса. Итоги опроса
08:21 Рейтинг минэкологии: ТОП-10 самых загрязняющих предприятий Израиля
...