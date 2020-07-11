На фоне эпидемии разорилась сеть кафе, открытых в память о погибшем танкисте Нимроде Сегеве
Из-за финансового кризиса, возникшего в период эпидемии коронавируса, прекратила свое существование сеть популярных израильских кафе "Нимрод", сообщает "Мако".
Сеть кафе была открыта Эхудом Сегевом в память о его брате, 28-летнем старшине Нимроде Сегеве, погибшем во время Второй Ливанской войны. Создав кафе, основу меню которого составляли любимые блюда Нимрода, Эхуд надеялся увековечить память о нем.
Первый из филиалов сети был открыт 14 лет назад в порту Тель-Авива, девятый должен был распахнуть двери гостям этим летом, но финансовый кризис не позволил этим планам осуществиться. Некоторое время назад Эхуд Сегев предпринял попытку найти инвесторов в США, однако это не удалось.
В настоящее время действуют несколько филиалов сети, подписавших договор о франчайзинге.
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июля 2008
Имена израильтян, погибших в ходе Второй Ливанской войны
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 августа 2006
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