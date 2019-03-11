Nvidia обошла Intel в борьбе за израильский Mellanox, заплатив $6,9 млрд

Американская корпорация Nvidia, занимающаяся разработкой графических процессоров и однокристальных систем, объявила о покупке израильской компании Mellanox, производящей телекоммуникационное оборудование, за 6,9 миллиарда долларов (125 долларов за акцию).

Предложенная Nvidia цена на 1 миллиард долларов выше текущей рыночной цены израильской компании на бирже и на 900 миллионов выше максимальной цены, которую в январе 2019 года за нее предлагала корпорация Intel.

С октября 2018 года, когда корпорация CNBC сообщила о борьбе нескольких компаний за покупку Mellanox, рыночная стоимость израильской компании выросла приблизительно на 80%.

В декабре прошлого года сообщалось, что переговоры по покупке Mellanox по цене 100 долларов за акцию ведет Microsoft. В январе 2019 года до 6 миллиардов долларов за компанию был готов заплатить Intel, однако в обоих случаях руководство израильской компании отклонило предложения.

Также среди претендентов на покупку Mellanox назывались IBM, Oracle, Xilinx.

Среди крупнейших акционеров Mellanox – инвестиционный фонд "Старборд" (5,8%), корпорация Oracle, купившая 4,07% акций компании еще когда та была стартапом, основатель и гендиректор компании Эяль Вальдман (3,61%). 494 тысячи опционов на акции компании принадлежат ее сотрудникам.