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Экономика

Nvidia обошла Intel в борьбе за израильский Mellanox, заплатив $6,9 млрд

время публикации: 14:10 | последнее обновление: 14:15 блог версия для печати фото
Nvidia обошла Intel в борьбе за израильский Mellanox, заплатив $6,9 млрд
Nvidia обошла Intel в борьбе за израильский Mellanox, заплатив $6,9 млрд
Nvidia обошла Intel в борьбе за израильский Mellanox, заплатив $6,9 млрд

Американская корпорация Nvidia, занимающаяся разработкой графических процессоров и однокристальных систем, объявила о покупке израильской компании Mellanox, производящей телекоммуникационное оборудование, за 6,9 миллиарда долларов (125 долларов за акцию).

Предложенная Nvidia цена на 1 миллиард долларов выше текущей рыночной цены израильской компании на бирже и на 900 миллионов выше максимальной цены, которую в январе 2019 года за нее предлагала корпорация Intel.

С октября 2018 года, когда корпорация CNBC сообщила о борьбе нескольких компаний за покупку Mellanox, рыночная стоимость израильской компании выросла приблизительно на 80%.

В декабре прошлого года сообщалось, что переговоры по покупке Mellanox по цене 100 долларов за акцию ведет Microsoft. В январе 2019 года до 6 миллиардов долларов за компанию был готов заплатить Intel, однако в обоих случаях руководство израильской компании отклонило предложения.

Также среди претендентов на покупку Mellanox назывались IBM, Oracle, Xilinx.

Среди крупнейших акционеров Mellanox – инвестиционный фонд "Старборд" (5,8%), корпорация Oracle, купившая 4,07% акций компании еще когда та была стартапом, основатель и гендиректор компании Эяль Вальдман (3,61%). 494 тысячи опционов на акции компании принадлежат ее сотрудникам.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 января 2019 г.
Intel и еще две компании борются за покупку израильского Mellanox: цена - от $6 млрд
// NEWSru.co.il // Экономика // 19 декабря 2018 г.
Microsoft ведет переговоры о покупке израильской компании Mellanox
// NEWSru.co.il // Экономика // 24 ноября 2016 г.
Nvidia открыла исследовательский центр в Израиле
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 июня 2016 г.
Израильский Mellanox начал наем программистов в секторе Газы
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 сентября 2015 г.
Слияние на израильском рынке высоких технологий: Mellanox покупает EZchip за $750 млн





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