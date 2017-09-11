Израильская компания построит прототип стены между США и Мексикой

Компания Elta North America, входящая в структуру израильского государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность" (IAI, ТАА) стала одной из четырех компаний, выигравших тендер таможенного управления США на строительство заграждений на границе Мексики и США.

В общей сложности в тендере принимали участие около 200 компаний. Победители тендера получат до 500.000 долларов США на создание прототипа, отвечающего требованиям таможенного управления.

Общая стоимость проекта по строительству забора, который должен остановить процесс нелегальной миграции из Мексики в США, оценивается в 15-25 миллиардов долларов. Из них 3 миллиарда долларов уже выделены Конгрессом США в рамках бюджета 2018 года.

Проект предусматривает не только строительство физической преграды, но и ее оснащение электронными средствами наблюдения, включая радары, способные отслеживать перемещения людей и транспорта.