Более двух тысяч демобилизованных солдат получили деньги в рамках мероприятия "Пикадон 2000"

2105 демобилизованных солдат уже получили деньги в рамках мероприятия министерства обороны "Пикадон 2000", которое стартовало на прошлой неделе. Речь идет о кампании по возврату неиспользованной части армейского депозита ("пикадона").

В общей сложности было выплачено 8,3 миллиона шекелей. Всего в минобороны обратились 340 тысяч человек, чтобы проверить свои права на получение денег.

Напомним, мероприятие распространяется на солдат, призвавшихся с 1992 по 31.12.2000 года и не использовавших полностью армейский депозит.

Общая сумма, которая будет возвращена солдатам, составляет 110 миллионов шекелей.