Кэр Шульц назначен новым гендиректором "Тевы"

Израильский фармацевтический концерн "Тева" объявил о назначении Кэра Шульца на пост нового председателя совета директоров и генерального директора компании.

Шульц, являющийся гражданином Дании, переберется в Израиль вместе с семьей и будет руководить концерном из его штаб-квартиры в Петах-Тикве.

Шульц имеет 30-летний опыт работы в фармацевтической индустрии, включая опыт реорганизации крупных международных компаний. До перехода в "Теву" он два года возглавлял датский фармацевтический концерн Lundbeck, а до того – более двух десятилетий в компании Novo Nordisk, параллельно работая в консалтинговой компании McKinsey.