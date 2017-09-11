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Экономика

Кэр Шульц назначен новым гендиректором "Тевы"

время публикации: 10:24 | последнее обновление: 10:24 блог версия для печати фото
Кэр Шульц назначен новым гендиректором "Тевы"

Израильский фармацевтический концерн "Тева" объявил о назначении Кэра Шульца на пост нового председателя совета директоров и генерального директора компании.

Шульц, являющийся гражданином Дании, переберется в Израиль вместе с семьей и будет руководить концерном из его штаб-квартиры в Петах-Тикве.

Шульц имеет 30-летний опыт работы в фармацевтической индустрии, включая опыт реорганизации крупных международных компаний. До перехода в "Теву" он два года возглавлял датский фармацевтический концерн Lundbeck, а до того – более двух десятилетий в компании Novo Nordisk, параллельно работая в консалтинговой компании McKinsey.

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