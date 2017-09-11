Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 11 сентября, валютные торги завершились умеренным ростом курса доллара и незначительным – курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара возрос на 0,485% и составил 3,521 шекеля за $1. Курс евро – на 0,080% и составил 4,230 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент значительным повышением почти всех основных индексов.

29 августа монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на сентябрь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года – на 0,15%.