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12 апреля 2019 г.
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Экономика

В Израиле начала работать Всеобщая база кредитных данных

время публикации: 07:07 | последнее обновление: 07:07 блог версия для печати фото
В Израиле начала работать Всеобщая база кредитных данных
В Израиле начала работать Всеобщая база кредитных данных

12 апреля в Израиле начала работать Всеобщая база кредитных данных, созданная и контролируемая Банком Израиля с целью увеличения конкуренции на рынке финансовых услуг для домашних хозяйств.

Все израильские банки, компании кредитных карт, структуры внебанковского кредитования с кредитным портфелем более 250 миллионов шекелей, обязаны передавать во Всеобщую базу данных информацию о своих частных клиентах. Также в базу данных будет стекаться информация из таких структур, как управление судебных исполнителей, отдел ограниченных счетов в Банке Израиля и т.д. Исключение составляют муниципалитеты и Электрическая компания.

Эти данные будут по запросу передаваться в "кредитные бюро", которые будут обрабатывать и анализировать информацию, оценивать риск и присваивать каждому клиенту индивидуальный кредитный рейтинг.

Рейтинг учитывает финансовое поведение клиента за последние три года, включая объемы и типы ссуд, кредитные рамки, задержки в погашении, имеющиеся залоги и аресты, и т.д.

При этом в базе данных отсутствует информация о доходах и об имуществе. Часть информации будет передаваться в базу данных только с согласия клиентов.

При обращении клиента за получением ссуды банк или ссужающая компания будет (с согласия клиента) обращаться за получением кредитного рейтинга в одно из бюро (на текущий момент лицензии получили компании D&B, BDI и "Кав Манхе"), заплатив комиссионные в размере 3 шекеля. На основании этого рейтинга будет определяться ставка по кредиту.

Открытие Всеобщей базы кредитных данных освободит рынок финансовой информации по домашним хозяйствам от монополии двух крупнейших банков ("Леуми" и "Апоалим") в частности и от зависимости от банков в целом, позволив людям с хорошей кредитной историей брать кредиты под существенно меньшие проценты, чем до сих пор.

В то же время клиенты с проблемной кредитной историей могут столкнуться с серьезными трудностями при получении ссуд.

Любое лицо может зайти в "личный кабинет" базы данных для получения информации о своей кредитной истории, ограничения доступа к ней или ее обнуления (в таком случае он не сможет получить кредитный рейтинг).

Каждый имеет право на один бесплатный полный отчет о своей кредитной деятельности в год (можно выбрать отчет за последние 3, 5 и 10 лет). Повторный отчет будет стоить 31 шекель при отправке по электронной почте и 41 шекель при отправке по почте.

Другие виды отчетов стоят 10 шекелей при отправке электронной почтой и 20 шекелей при отправке обычной почтой. В частности, можно заказать:
- Отчет о текущих банковских счетах, постоянных банковских распоряжениях, кредитных рамках, обналиченных чеках и т.д.
- Отчет об информации, полученной от общественных и государственных структур
- Отчет об обращениях за информацией о клиенте
- Краткий отчет о кредитных данных

Отметим, что схожие системы оценки кредитоспособности населения в том или ином виде действуют в США, Австралии, Австрии, Канаде, Дании, Китае, Шри-Ланке, Германии, Индии, Норвегии, Южной Африке, Швеции, Великобритании и ОАЭ.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 4 апреля 2019 г.
В Израиле начинает работать Всеобщая база кредитных данных: для кого это хорошо и для кого плохо





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Пятница, 12 апреля 2019 г.
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