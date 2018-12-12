ЦСБ: 30% израильтян стабильно тратят больше, чем официально зарабатывают

Центральное статистическое бюро опубликовало предварительные данные по среднестатистическим доходам и расходам израильских семей за 2017 год.

Средний показатель дохода брутто израильской семьи вырос в 2017 году на 4,5% (с учетом инфляции) до 20.027 шекелей, средний показатель нетто – на 2,7% до 16.518 шекелей. Средний доход на стандартизированную душу населения – 6.075 шекелей, средний доход на душу населения – 5 тысяч шекелей.

Средний доход брутто семьи, во главе которой стоит наемный работник – 22.641 шекеля. Такая семья состоит в среднем из 3,6 человек и имеет в среднем 1,9 кормильцев.

Средний доход брутто семьи, во главе которой стоит индивидуальный предприниматель – 25.679 шекелей. Такая семья состоит в среднем из 3.7 человек и имеет в среднем 1,9 кормильца.

Источник 79% дохода – работа, еще 10,9% - пособия, 10,1% - доходы от капитала и пенсионных накоплений.

Индекс неравенства (индекс Джини) продолжает стабильно снижаться и составил в 2017 году 0,351 (чем ниже индекс, тем выше уровень равенства). При этом разрыв в доходах самого богатого и самого бедного децилей составляет 7,4 раза – самый высокий показатель среди стран OECD. Разрыв в разнице расходов между этими децилями – 2,3 раза.

Средний расход семьи в месяц – 13.114 шекелей. У двух самых богатых децилей расходы на питание составляют 17,2%, у двух самых бедных децилей – 26,5%.

97,3% семей владеют по меньшей мере одним мобильным телефоном, 78% - компьютером, 38,6% - планшетным компьютером, 74,1% имеют подключение к интернету, 7,7% владеют электровелосипедом.

Интересно, что, согласно данным ЦСБ, расходы нижних трех децилей (30% населения с самым низким доходом) стабильно превышают их доходы. Поскольку невозможно постоянно тратить больше, чем зарабатываешь, ЦСБ предлагает данному явлению три объяснения – наличие наследства, отсутствие учета немонетизированных льгот и сокрытие реальных доходов.

Однако наличие большого количества наследников среди наиболее бедной части израильского населения маловероятно, а немонетизированные льготы, такие как скидка на муниципальный налог или субсидии для оплаты детских садов, не учитываются не только в доходах, но и в расходах. Таким образом, единственным реальным объяснением остается наличие неуказанных источников дохода. Соответственно, реальный индекс неравенства, базирующийся исключительно на разнице в доходах, должен быть существенно ниже.

Отчет также свидетельствует, что доля нижних децилей в совокупном доходе населения страны начала расти (за исключением первого и второго, доля которых осталась неизменной). Так, доля третьего дециля в совокупном доходе выросла с 5,5% до 5,8%, доля четвертого – с 6,8% до 7,2%, доля пятого – с 8,2% до 8,4%.