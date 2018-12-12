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Экономика

В Израиле прошла первая после протестов лета 2011 года волна подорожаний

время публикации: 10:31 | последнее обновление: 10:35 блог версия для печати фото

За семь лет, прошедших с лета 2011 года, когда подорожание творога "Коттедж" вывело на улицы сотни тысяч людей с требованием снижения дороговизны жизни, ни одна крупная компания на рынке продуктов питания и общего потребления в Израиле не осмеливалась объявить о повышении цен.

Однако в августе текущего года ситуация изменилась. Первыми одна за другой о повышении цен объявили молочные компании – "Тнува", "Тара", "Гад", "Штраус". Следом за ними о росте цен объявила "Центральная компания по производству напитков".

Последней на текущий момент о росте цен объявила компания "Осем". При этом одновременно стало известно о сверхплановом повышении цен на электроэнергию, несмотря на реформу, призванную снизить тарифы на электричество.

Молочные компании объяснили свой шаг ростом цен на сырое молоко на 10,7% и отказом министерства финансов пересмотреть цены на молочную продукцию, находящуюся под контролем государства.

5 августа молочный концерн "Тнува" сообщил о повышении цен на свою продукцию в среднем на 2,2%. Уже 9 августа компания "Тара" сообщила, что повышает цены на свою продукцию на 1,5-3,4%. 13 августа о повышении расценок на часть производимой ею продукции в среднем на 2,2% сообщила компания "Гад".

Концерн "Штраус" объявил, что не намерен повышать цены, однако отдельные виды продукции концерна подорожали. В частности, компания Unilever предупредила розничные сети о том, что со следующего месяца будут подняты цены на "зимнее" пирожное "Крембо" фирмы "Штраус". Согласно этому сообщению, каждое пирожное подорожает на 0,08 шекеля в связи с резким снижением рентабельности производства в последние годы, в частности, из-за повышения размера минимальной заработной платы.

11 октября "Центральная компания прохладительных напитков", владеющая правами на бренд Coca-Cola в Израиле и являющаяся крупнейшим игроком на местном рынке прохладительных напитков, объявила о повышении цен на часть своей продукции на 2,1-3,2%.

11 декабря о повышении цен на треть своего ассортимента на 2-4,5% с января 2019 года объявила компания "Осем".

В связи с резким ростом мировых цен на кунжут уже повысили цены на свою продукцию несколько местных производителей тхины. Также ожидается рост цен на салаты с хумусом.

На 4% выросла стоимость приправ компании "Маймон", снабжающей сети "Рами Леви" и "Шуферсаль".

Компания "Высоцкий" подняла расценки на свои чаи, а "Сугат" – на рис.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 декабря 2018 г.
Электричество подорожает в январе больше, чем предполагалось
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 декабря 2018 г.
"Осем" повышает цены на треть ассортимента
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 октября 2018 г.
В Израиле подорожают кола и другие прохладительные напитки
// NEWSru.co.il // Экономика // 13 августа 2018 г.
Молочная компания "Гад" повышает цены на свои товары





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