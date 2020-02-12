ООН обнародовала "черный список" компаний, связанных с поселениями

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) обнародовало "черный список" из 122 израильских компаний, которым инкриминируются "контакты с еврейскими поселениями на Западном берегу": 94 из них расположены в Израиле и 18 – в других странах.

Об этом сообщает в среду, 12 февраля, сайт газеты "Гаарец".

В статье отмечается, список опубликован в соответствии с рекомендацией Совета Безопасности ООН от 2016 года. "Черный список" не предполагает введение санкций в отношении компаний. Его цель информирование населения. Он может использоваться пропалестинскими активистами, а также сторонниками израильского бойкота для оказания давления на компании. Однако он его публикации не будет немедленного ущерба бизнесам.

"Гаарец" приводит список компаний, фигурирующих в этом списке: в их числе – банки "Апоалим", "Леуми", "Дисконт", "Мизрахи Тфахот", "Меркантил", "Оцар а-Хаяль" и "Иерусалим", телефонные компании "Безек", "Пелефон", "Селком", "Партнер", Американо-израильская газовая корпорация, сеть пекарен Angel Bakeries, транспортные компании "Афиким", "Кавим" и "Эгед", сети автозаправок "Дор Алон", "Сонол" и "Паз", Израильская железнодорожная корпорация, "Моторола", торговые сети "Шуферсаль", "Рами Леви" и другие ведущие предприятия израильской экономики.

Министр иностранных дел Израиля Кац, прокомментировал публикацию "черного списка", назвав ее "позорной уступкой давлению со стороны стран и организаций, заинтересованных в нанесении ущерба Израилю". Кац отметил, что список опубликован несмотря на то, что большинство стран мира отказались присоединиться к кампании политического давления.

"Решение верховного комиссара гуманитарной структуры ООН продолжать антиизраильскую политику Совета по правам человека - это пятно на репутации международной организации. Хотя, согласно заявлению комиссара, список не имеет юридического статуса, само по себе появление такого документа превращает официальное лицо международной организации в соучастника движения антиизраильского бойкота", - заявляет глава МИДа Израиля.

При этом Исраэль Кац отметил, что большинство членов Совета по правам человека составляют представители стран, где права человека нарушаются самым грубым образом. С момента своего создания Совет не предпринимал никаких шагов по защите прав человека, а лишь защищал некоторые из самых мрачных режимов в мире.

Кац заявил, что комиссар Совета вредит престижу ООН и не позволяет сохранить то, что осталось от авторитета Совета по правам человека. Он предупредил, что это решение негативно отразится на отношениях Израиля с этой структурой.

"Государство Израиль не намерено мириться с политикой дискриминации и антиизраильской направленностью данной структуры. Мы будем действовать всеми возможными путями, чтобы предотвратить реализацию подобных решений", - сказал Исраэль Кац.