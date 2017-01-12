12 января 2017 г.
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Экономика

Варна, София, Монреаль: новые авиамаршруты из Израиля

время публикации: 09:11 | последнее обновление: 09:12 блог версия для печати фото
Варна, София, Монреаль: новые авиамаршруты из Израиля

Израильские и международные авиакомпании продолжают публиковать графики полетов на летний сезон 2017 года, добавляя к карте израильских авиамаршрутов новые пункты назначения.

Бюджетная венгерская авиакомпания Wizzair объявила о выходе на новый маршрут Тель-Авив-Варна (Болгария) начиная с 21 июля.

Стоимость полета на Черноморское побережье Болгарии обойдется от 109 шекелей на человека в одном направлении. Полеты будут осуществляться три раза в неделю самолетами Airbus A320.

Между тем, авиакомпания "Исраэйр" начала обслуживание зимнего маршрута Тель-Авив-София. Стоимость билетов – от 189 долларов.

Канадская авиакомпания Air Transat объявила об открытии нового трансатлантического маршрута Тель-Авив-Монреаль. Прямые рейсы в столицу Квебека начнутся с июня этого года и будут осуществляться два раза в неделю. Стоимость билетов на текущий момент не установлена.

Бельгийская авиакомпания Brussel Airlines, обслуживающая маршрут Тель-Авив-Брюссель, начинает с 4 февраля билеты в формате Low Cost, позволив существенно снизить стоимость полетов пассажирам, готовым обойтись путешествовать с ручной кладью весом до 12 килограммов и обойтись без подноса с едой в самолете.

Компании Lufthansa и Austrian Airlines объявили о начале предоставления доступа к быстрому интернету на борту своих самолетов. Стоимость услуги – от 3 евро за полет (в зависимости от требуемого объема траффика).



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// NEWSru.co.il // Экономика // 6 января 2017 г.
Новые авиамаршруты из Израиля: Пафос, Афины, Кос, Родос







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Четверг, 12 января 2017 г.
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