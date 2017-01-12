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Экономика

Расследование в Китае обрушило курс Bitcoin на 30%

время публикации: 11:26 | последнее обновление: 11:26 блог версия для печати фото
Расследование в Китае обрушило курс Bitcoin на 30%

Торговые операции с криптовалютой Bitcoin, курс которой вырос в 2016 году в 2,2 раза, стали предметом пристального внимания регуляторных органов КНР.

После того, как за три первых дня торгов нового года Bitcoin подорожал еще на 20%, превысив 1.000 долларов за 1 Bitcoin, Центральный банк КНР начал расследование подозрений на манипуляции с валютой, отмывание капитала и другие преступления на Bitcoin-биржах Пекина и Шанхая.

Начало расследования привело к резкому обвалу курса валюты на 30%. Только за последний день торгов Bitcoin подешевел на 11,2% до 803,5 долларов, а в ходе торгов его цена опускалась до 779,5 долларов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 2 мая 2016 г.
СМИ: стало известно имя таинственного изобретателя Bitcoin
// NEWSru.co.il // В мире // 9 декабря 2015 г.
Австралийская полиция устроила обыск в доме предполагаемого изобретателя Bitcoin
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 ноября 2015 г.
Изобретатель Bitcoin номинирован на Нобелевскую премию по экономике







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