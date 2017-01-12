12 января 2017 г.
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Экономика

Израиль будет облагать криптовалюту НДС

время публикации: 14:40 | последнее обновление: 14:40 блог версия для печати фото
Израиль будет облагать криптовалюту НДС

Налоговое управление Израиля опубликовало циркуляр, в котором определены правила налогообложения операций с криптовалютами, такими как Bitcoin.

Поскольку, согласно закону о Банке Израиля, криптовалюты не являются законным оборотным средством в Израиле или иностранной валютой, налоговое управление рассматривает их как имущество.

В связи с этим, продажа криптовалюты будет рассматриваться как продажа имущества, а доход от продажи будет облагаться налогом на доход от капитала.

В случае если операции с криптовалютой являются не носят единичный характер, и дают основание для открытия бизнеса, доходы от них будут облагаться по ставкам налога на прибыль/подоходным налогом.

Кроме того, поскольку криптовалюта является имуществом, сделки по ее продаже будут облагаться НДС.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 12 января 2017 г.
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Четверг, 12 января 2017 г.
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