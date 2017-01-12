Дефицит внешнеторгового баланса Израиля в 2016 году составил 50,2 млрд шекелей

Согласно данным центрального статистического бюро, в 2016 году внешнеторговый дефицит Израиля по товарам (без учета услуг) составил 50,2 миллиарда шекелей, на 20 миллиардов шекелей больше, чем в 2015 году и на 0,8 миллиарда больше показателя 2014 года.

Израиль экспортировал за границу товары и сырье на 199,6 миллиарда шекелей (-4,1%), а импортировал иностранные товары и сырье на 249,8 миллиарда шекелей (+4,8%). Основной рост импорта пришелся на товары производственного назначения (транспорт, станки, инфраструктурные объекты) и на корабли и самолеты. 42% импорта приходятся на нефть, нефтепродукты и другое сырье.

Экспорт хайтека сократился в 2016 году на 7,1%, в основном – из-за проблем у крупных экспортеров, включая Intel и "Теву", однако показатели второго полугодия свидетельствуют о возобновлении роста объемов экспорта высоких технологий.