Миннауки вложит 50 млн шекелей во внедрение стартапов в традиционную промышленность

Управление инноваций при министерстве науки (в прошлом – департамент главного ученого), планирует объявить в конце января о запуске программы по внедрению стартап-проектов в компании традиционной промышленности.

Как сообщает The Marker, в рамках программы будут выбраны 5 лабораторий, которые будут обслуживать производственные компании с целью внедрения инноваций в их сферу деятельности.

На проект планируется выделить 50 миллионов шекелей. Управление профинансирует компаниям 33% стоимости создания лаборатории (50%, если лаборатория будет создана на периферии), а также будет платить 0,5 миллиона шекелей в год на обслуживание лаборатории.

Стартапы, которые попадут в лаборатории, получат до 1 миллиона шекелей в первый год существования.