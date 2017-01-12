12 января 2017 г.
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Экономика

Миннауки вложит 50 млн шекелей во внедрение стартапов в традиционную промышленность

время публикации: 10:47 | последнее обновление: 10:47 блог версия для печати фото
Миннауки вложит 50 млн шекелей во внедрение стартапов в традиционную промышленность

Управление инноваций при министерстве науки (в прошлом – департамент главного ученого), планирует объявить в конце января о запуске программы по внедрению стартап-проектов в компании традиционной промышленности.

Как сообщает The Marker, в рамках программы будут выбраны 5 лабораторий, которые будут обслуживать производственные компании с целью внедрения инноваций в их сферу деятельности.

На проект планируется выделить 50 миллионов шекелей. Управление профинансирует компаниям 33% стоимости создания лаборатории (50%, если лаборатория будет создана на периферии), а также будет платить 0,5 миллиона шекелей в год на обслуживание лаборатории.

Стартапы, которые попадут в лаборатории, получат до 1 миллиона шекелей в первый год существования.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 октября 2015 г.
Главы оборонных концернов: "Израильская оборонная промышленность в кризисе"







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Четверг, 12 января 2017 г.
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