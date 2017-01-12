Минфин Израиля эмитировал в Европе гособлигации на 2,25 млрд евро

В среду, 11 января, министерство финансов Израиля провело в Лондоне успешную эмиссию государственных облигаций, номинированных в единой европейской валюте. Гарантами эмиссии выступили банки City, Barclay's и Merrill Lynch.

Были эмитированы две серии облигаций, со сроком погашения через 10 и через 20 лет, на общую сумму 2,25 миллиарда евро при спросе в 9,8 миллиарда евро. 10-летние облигации эмитированы под 1,5%, а 20-летние – под 2,375%.

Среди покупателей облигаций – крупные инвесторы из европейских стран, в первую очередь – из Великобритании, Германии и Швейцарии. Также была группа инвесторов из стран Азии.