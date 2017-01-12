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Экономика

Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос

время публикации: 16:01 | последнее обновление: 16:01 блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 12 января, валютные торги завершились умеренным снижением курса доллара и таким же ростом курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,701% и составил 3,825 шекелей за $1. Курс евро возрос на 0,620% и составил 4,073 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

27 декабря монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на декабрь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.

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