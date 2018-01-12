Правительство единогласно утвердило государственный бюджет

Утром в пятницу, 12 января, правительство Израиля на специальном заседании единогласно утвердило государственный бюджет на 2019 год и проект закона о хозяйственном регулировании.

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Обсуждение длилось с вечера четверга до утра пятницы. Итоговый утвержденный размер бюджета на 2019 год – 397,3 миллиарда шекелей (за вычетом расходов на госдолг). Из них бюджет министерства обороны – 63 миллиарда шекелей, министерства образования – 60 миллиардов шекелей, министерства здравоохранения – 38 миллиардов шекелей. На социальное обеспечение и поддержку граждан, переживших Холокост, выделено 13 миллиардов шекелей. Кроме того, на выплату пособий по инвалидности выделено 2 миллиарда шекелей.

Запланированный правительством дефицит бюджета в 2019 году составит 2,9% от ВВП, а в 2020 году – 2,5% от ВВП.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что бюджет "отличный" и "отражает последовательную ответственную политику". По его оценке, принятый бюджет поддерживает экономический рост и демонстрирует заботу о социальных потребностях всех граждан Израиля.

"Бюджет на 2019 год – это социальный бюджет, ориентированный на рост экономики Израиля и укрепление экономики", – сказал в свою очередь глава минфина Моше Кахлон.

Накануне Нетаниягу говорил, что рассчитывает в течение двух ближайших месяцев провести госбюджет на 2019 год и закон о хозяйственном регулировании в Кнессете. При этом он отмечал, что плодотворно работает совместно с министром финансов.

Ранее сообщалось о возражениях по поводу проекта бюджета со стороны министра социального обеспечения Хаима Каца (он настаивал на повышении пособий инвалидам), а также со стороны министра культуры и спорта Мири Регев и министра науки Офира Акуниса. Судя по единогласному голосованию, все спорные вопросы были урегулированы.





