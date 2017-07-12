Миннауки выделит 70 миллионов шекелей на "сумасшедшие" исследования

Управление инноваций при министерстве науки сообщило о выделении 70 миллионов шекелей на финансирование высокорисковых научно-исследовательских инициатив, осуществляемых крупными предприятиями.

В рамках проекта будут финансироваться так называемые "сумасшедшие" долгосрочные исследования, на основе которых в будущем могут быть созданы новые продукты в различных сферах деятельности.

Претендовать на финансирование смогут компании, в научно-исследовательских отделах которых работают не менее 200 сотрудников, или же компании с оборотом свыше 100 миллионов долларов в год.

В случае успеха государство не будет претендовать на права на продукт, однако патенты и интеллектуальная собственность должны быть зарегистрированы в Израиле, что обеспечит государству налоговые поступления.