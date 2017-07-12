80.000 интернет-сайтов протестуют против отмены правил сетевого нейтралитета

В среду, 12 июля, более 80.000 интернет-сайтов, включая Facebook, Amazon, Google, Netflix, приняли участие в протесте против отмены правила сетевого нейтралитета в США, на котором настаивает назначенный Дональдом Трампом глава Федеральной комиссии по коммуникациям (FCC) Аджит Пай. Об этом сообщает CNBC.

Сетевые гиганты сообщили, что в течение дня они будут снижать скорость доступа к своим сервисам, чтобы наглядно продемонстрировать своим пользователям, к чему может привести регуляция.

Нынешние правила были разработаны FCC по просьбе президента США Барака Обамы, который считал, что следует добиться невмешательства в предпочтения интернет-потребителя, а методы работы провайдеров относительно регулирования трафика должны быть более прозрачными, так как скорость доступа к тем или иным сервисам зависит от них. Если доступ к одним страницам осуществляется быстрее, чем к другим, принцип нейтральности сети нарушается.

Интернет-гиганты надеются, что флэшмоб привлечет внимание пользователей к проблеме. Они уверены, что никто из американских пользователей не хочет, чтобы провайдер контролировал то, куда они ходят и что они делают в интернете.

Некоторые американские сайты на своих страницах разместили материалы, посвященные планам FCC, а также адреса электронной почты, по которым пользователи могут отправлять письма.

Израильский сайт The Marker отмечает, что в Израиле 4 года назад комиссия по законодательству одобрила законопроект, в котором говорилось, что интернет-провайдеры должны предоставлять всем своим клиентам одинаковые услуги, без каких либо ограничений.