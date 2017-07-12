Израиль и Россия обсудят сотрудничество в энергетической сфере

Заместитель министра энергетики Российской Федерации прибудет в августе в Израиль для обсуждения межгосударственного сотрудничества в сфере энергетики и энергоресурсов, сообщает "РИА Новости".

Согласно израильскому дипломатическому источнику, на который ссылается агентство, Израиль заинтересован в технологиях по сжижению природного газа.

Источник не исключил и возможности привлечения российских компаний к проектам по добыче газа.

Отметим, что российская корпорация "Газпром" принимала участие в борьбе за права на разработку месторождения "Левиатан", однако ее предложение было отклонено.