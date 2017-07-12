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Экономика

Банк "Леуми" сократит до конца года 600 сотрудников

время публикации: 13:55 | последнее обновление: 13:55 блог версия для печати

Банк "Леуми" опубликовал коммюнике для Тель-Авивской биржи, согласно которому до конца 2017 года штат сотрудников банка будет сокращен на 500-600 человек.

Сокращения будут проводиться в рамках программы добровольной отставки. Сотрудникам, близким к пенсионному возрасту, будет предложен уход на досрочную пенсию с выплатами до достижения пенсионного возраста. Остальным сотрудникам будет предложено увольнение в обмен на выплату повышенных компенсаций.

Данная программа является частью реорганизации банка с целью повышения эффективности работы. С 2012 по 2016 год штат банка сократился на 2.200 сотрудников.

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