Аэропорт Бен-Гурион вошел в TOP-10 лучших аэропортов мира

Влиятельный американский туристический журнал Travel and Leisure опубликовал традиционный рейтинг туристических объектов за 2017 год.

В категории лучших аэропортов мира израильский аэропорт имени Бен-Гуриона занял восьмое место. При составлении рейтинга учитывалось наличие и качество услуг, удобство и дизайн аэропортов.

Лучшим аэропортом мира признан аэропорт Чанги в Сингапуре, располагающий бесплатным кинотеатром, спа-центром, садами, бассейном, комнатами отдыха и умным дизайном, существенно облегчающим ориентирование.

На втором месте – аэропорт Хамед в столице Катара Дохе. Далее следуют аэропорт Дубаи в ОАЭ, аэропорт Инчеон в Южной Корее и аэропорт Гонконга.

Лучший европейский аэропорт расположен в швейцарском Цюрихе. На седьмом месте – аэропорт Ханеда в Токио, на девятом месте – аэропорт Абу-Даби (ОАЭ), а замыкает TOP-10 амстердамский аэропорт Схипхол.