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Экономика

Совет по защите прав потребителей: сайты туркомпаний публикуют фиктивные цены

время публикации: 15:23 | последнее обновление: 15:27 блог версия для печати фото
Совет по защите прав потребителей: сайты туркомпаний публикуют фиктивные цены

Израильский совет по защите прав потребителей опубликовал предупреждение по поводу публикации сайтами туристических компаний и бюджетных авиакомпаний несуществующих билетов по фиктивным ценам.

В предупреждении совета сообщается о поступивших жалобах клиентов, уже после покупки обнаруживших, что таких билетов нет, и вынужденных покупать билеты по ценам существенно выше заявленных на сайте.

Совет подчеркивает, что подобные действия являются нарушением второго параграфа Закона о защите прав потребителя, карающимся штрафом в размере 45 тысяч шекелей.



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