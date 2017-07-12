Совет по защите прав потребителей: сайты туркомпаний публикуют фиктивные цены

Израильский совет по защите прав потребителей опубликовал предупреждение по поводу публикации сайтами туристических компаний и бюджетных авиакомпаний несуществующих билетов по фиктивным ценам.

В предупреждении совета сообщается о поступивших жалобах клиентов, уже после покупки обнаруживших, что таких билетов нет, и вынужденных покупать билеты по ценам существенно выше заявленных на сайте.

Совет подчеркивает, что подобные действия являются нарушением второго параграфа Закона о защите прав потребителя, карающимся штрафом в размере 45 тысяч шекелей.





