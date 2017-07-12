Госконтролер: доказательств вмешательства Нетаниягу в пользу "Безека" нет, но он скрыл конфликт интересов

Государственный контролер Йосеф Шапира опубликовал отчет, в котором раскритиковал поведение премьер-министра Биньямина Нетаниягу в качестве министра связи, а также деятельность министерства, связанную с компанией "Безек".

Среди прочего, Шапира указал, что Нетаниягу занял пост министра связи в 2014 году, однако документ о конфликте интересов с адвокатской конторой Давида Шемрона и Ицхака Молко, представляющих интересы компаний в сфере связи, был оформлен только в октябре 2015 года, а документ о конфликте интересов с компанией "Безек", владелец которой Шауль Элович является близким другом Нетаниягу – только в 2016 году.

При этом отмечается, что на прямой вопрос Шапиры о конфликтах интересов в сфере связи Нетаниягу не упомянул о дружбе с Эловичем и с Арноном Мильханом, являющимся совладельцем Десятого канала ИТВ.

В то же время Шапира подчеркивает, что у него нет свидетельств того, что Нетаниягу оказывал воздействие на принятие министерством решений в пользу компании "Безек".

Также Шапира раскритиковал коалиционное соглашение, обязывающее партнеров по коалиции утверждать все решения Нетаниягу в сфере связи.

Что касается министерства связи, Шапира отмечает отсутствие протоколов совещаний руководства министерства с руководством "Безека", достаточно легкие наказания за совершенные компанией нарушения, недопущение чиновников минфина и антимонопольного ведомства к обсуждению структурной реформы и отмены разделения между "Безеком" и компанией Yes.