Symantec покупает второй израильский стартап за неделю

Американская компания Symantec, занимающаяся разработкой программного обеспечения в сфере информационной безопасности и защиты информации, объявила о приобретении израильского стартапа Skycure.

Стоимость сделки оценивается в 270 миллионов долларов.

Skycure, созданный в 2012 году, занимается разработкой систем защиты от взлома для смартфонов. За годы своего существования компания мобилизовала у инвесторов 27,5 миллионов долларов.

Напомним, что неделю назад Symantec приобрел израильский стартап Fireglass, разработавший технологию фильтрации вредоносных паттернов при выходе в интернет из корпоративных сетей. Стоимость сделки оценивалась в 250 миллионов долларов.