Курс биткоина продолжает снижаться третий день подряд

В воскресенье, 12 ноября, курс биткоина продолжил снижаться. В 18:00 по израильскому времени на американской бирже Bitfinex он стоит 6169 доллара, подешевев за день на 3%.

В последние дни курс биткоина снизился в связи с опасениями относительно запланированного на следующую неделю обновления программного обеспечения, которое может привести к разделению криптовалюты, пишет сайт Investing.com.

Отметим, что максимальный курс биткоина составлял 7888 долларов.

При этом курс биткоин кэш, появившегося в результате разделения, которое произошло 1 августа, продолжает расти. За сутки стоимость этой криптовалюты взлетела на тысячу долларов. На максимуме 12 ноября биткоин кэш стоил 2426 доллара, позднее курс упал до 1485 долларов.