Министерство экономики: товары женской гигиены в Израиле на 14% дороже, чем в других странах

Министерство экономики опубликовало результаты очередного сравнительного исследования розничных цен на товары международных брендов, продающиеся в Израиле. В соответствии с отчетом ведомства, товары женской гигиены в Израиле стоят, в среднем, на 14% дороже, чем в других странах мира. При этом тампоны в Израиле продаются на 27% дороже, чем за рубежом, а на некоторые бренды разница достигает 61%.

Ежедневные прокладки на полках наших магазинов, в среднем, на 18% дороже магазинов зарубежных, в ряде случаев - на 20%. Менструальные прокладки в Израиле стоят на 9% дороже, чем в других странах мира.

"Эксклюзивные импортеры наживаются на израильских потребителях, злоупотребляя свои исключительные права на поставки международных брендов и взвинчивая цены на товары, - пояснил ситуацию министр экономики Эли Коэн ("Кулану"). - Пора положить конец этому абсурду. Мы предпринимаем комплекс мер, которые призваны открыть рынок для конкуренции и уменьшить влияние эксклюзивных импортеров".

По данным отчета министерства экономики, объем рынка товаров женской гигиены в Израиле составляет 309 миллионов шекелей в год, при этом 11% рынка приходится на тампоны, 46% - на менструальные прокладки и 43% рынка - на прокладки ежедневные.

Объем продаж тампонов в Израиле составляет 34,5 миллиона шекелей в год, и большую долю рынка занимают три крупнейших производителя. Тампоны производства Tampax занимают 32% израильского рынка женской гигиены, и продаются израильским потребителям, в среднем, на 25% дороже, чем идентичные товары за рубежом. OB тоже занимает 32% рынка, и товары этой марки продаются в Израиле, в среднем, на 14% дороже. Компания Kotex занимает 25% рынка, и разница в цене на тампоны этой марки в сравнении с зарубежными магазинами составляет “всего” 8%. На тампоны других производителей приходится 11% рынка.

По данным отчета, тампоны в Израиле продаются, в среднем, на 27% дороже, чем в других странах, рассмотренных в ходе исследования. Если сравнить цену за один тампон в разных странах (в шекелях), то Израиль занимает "почетное место" - третье с конца. Дороже всех за тампоны платят жительницы Южной Корее (средняя цена за тампон - 1 шекель 32 агоры. На предпоследнем месте находятся США, где средняя цена за тампон составляет 76 агорот. Далее идет Израиль - 75 агорот. В Италии цена этого товара составляет 71 агору за тампон, в Канаде - 67, в Греции - 66, в Эстонии - 61, в Бельгии - 57, в Испании - 52, в Латвии и Великобритании - 50, во Франции - 47, в Швеции - 46, в Португалии - 44, в Австрии - 40, и дешевле всех тампоны обходятся в Германии - в среднем, 25 агорот за штуку.

В категории гигиенических (менструальных) прокладок, львиную долю рынка занимают товары производства Always - 61% рынка в Израиле. 19% приходятся на прокладки компании Kotex. Объем продаж в этой категории достигает в нашей стране 141 миллиона шекелей, при этом израильтянки платят за прокладки, в среднем, на 9% дороже, чем они обходятся за рубежом. Дороже всего прокладки стоят в Италии - в среднем, 87 агорот за штуку. На втором месте находится Южная Корея (81 агора), на третьем США (67 агорот), и на четвертом по дороговизне месте находится Израиль, где гигиенические прокладки стоят 58 агорот за штуку. В Эстонии и Швеции одна прокладка обойдется в 54 агоры, в Греции - 53, в Великобритании - 52, в Португалии - 51, во Франции и в Бельгии - 49, в Австрии - 46, в Латвии, Канаде и Испании - 44 агоры, и дешевле всего, опять же, прокладки обходятся жительницам Германии - всего 29 агорот за штуку.

Объем рынка ежедневных прокладок составляет в Израиле 133 миллиона шекелей в год, причем израильтянки платят за эти товары, в среднем, на 18% дороже, чем за рубежом. 56% рынка приходятся на "ежедневки" Always, которые обходятся израильтянкам на 9% дороже, 17% рынка занимают прокладки на каждый день от Carefree (на 15% дороже), и 12% рынка занимает третий крупнейший производитель в данной категории, компания Kotex, "ежедневки" которой обходятся израильтянкам всего на 6% дороже.

Что касается сравнения цен по странам, то Израиль - третья по дороговизне ежедневных прокладок страна из исследованных в рамках проверки. Дороже всего за "ежедневки" платят жительницы Южной Кореи - 27 агорот за штуку. Далее следуют Канада (24 агоры) и Израиль - 23 агоры за ежедневную прокладку. 23 агоры за прокладку платят и жительницы США и Италии. В Бельгии и Швеции одна "ежедневка" обойдется в 22 агоры, в Греции, Франции и Великобритании - 20 агорот, в Португалии - 19, в Австрии, Эстонии и Испании - 17, в Латвии - 14, и дешевле всего вновь платят жительницы Германии - 13 агорот, в среднем, за одну ежедневную прокладку.

Для того, чтобы изменить эту ситуацию и сделать приобретение товаров женской гигиены более выгодным для израильтян, министерство экономики предпринимает следующие меры. 1 июля вступил в силу закон о прозрачности цен в магазинах фармацевтических сетей: в соответствии с этим законом, сети обязаны сообщать цены на товары женской гигиены и объяснять систему ценообразования. Были также ограничены соглашения об исключительных правах крупных сетей на продажи в торговых центрах. Готовится к утверждению закон об ограничении полномочий эксклюзивных импортеров: он прошел комиссию министров по законодательству. Министерство экономики готовит также меморандум закона о прозрачности цен, призванный обязать торговые сети приводить сравнительную таблицу цен на косметику и предметы личной гигиены в Израиле и зарубежом. Министерство поддерживает деятельность приложений, сравнивающих цены на различные товары, а также предпринимает другие усилия по снижению конечных цен для потребителей.