10 лет с момента выхода первого iPhone: Apple провела юбилейную презентацию

Во вторник, 12 сентября, в Купертино прошла презентация новой продукции компания Apple. Она была посвящена 10-летию с выхода первой модели смартфона этой компании.

Презентация началась со знакомства с новой, третьей, версией часов Apple Watch. За последний год компания полностью переработала их "начинку". Часы оснащены новым чипом W2 для Bluetooth и Wi-Fi, новым альтиметром, GPS, а также электронной SIM-картой. Благодаря "симке" с часов можно будет звонить и принимать вызовы в ситуациях, когда рядом нет телефона. Батареи часов должно хватать на целый день. При этом третья серия лишь на четверть миллиметра толще предыдущей, второй серии.

Также была представлена приставка Apple TV, поддерживающая видео 4K HDR. Все фильмы, которые были куплены в магазине Apple ранее, автоматически обновлены до 4K HDR.

Однако самым ожидаемым продуктом был новый iPhone, о котором ходило множество слухов. Новая модель со стеклянной задней крышкой и дисплеем 4,8 дюйма получила название iPhone 8, модель с увеличенной диагональю (5,5) получила название iPhone 8 Plus. Телефон получил стереодинамики, 3D-тач, дисплей True Tone, бионический чип A11, 6-ядерный процессов, сдвоенную камеру. Телефон будет заряжаться от беспроводной зарядки.

Но главным сюрпризом вечера стала 10-я, юбилейная, модель телефона, отличающаяся от всех предыдущих версий отсутствием рамок вокруг экрана и отсутствием кнопки Home. Телефон обладает обтекаемыми формами - металлическая задняя крышка плавно переходит в стеклянный экран.

Телефон оснащен FaceID. Чтобы разблокировать аппарат, достаточно посмотреть на него. Apple обещает, что технология будет работать даже при недостаточном освещении. Обмануть FaceID, предложив ему фотографию владельца телефона, не удастся. Создатели технологии говорят, что только один из миллиона людей сможет "случайно" разблокировать ваш телефон.





