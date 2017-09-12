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Экономика

Китай намерен инвестировать в природоохранные инновации Израиля

время публикации: 15:19 | последнее обновление: 15:22 блог версия для печати фото
Китай намерен инвестировать в природоохранные инновации Израиля

Китайскую Народную Республику посетила с профессиональным визитом крупная делегация из представителей израильских компаний, разрабатывающих экологически чистые технологии. Визит был организован министерством охраны окружающей среды, департаментом внешней торговли в министерстве экономики и институтом экспорта – с целью поднять на новый уровень сотрудничество между израильскими разработчиками природоохранных технологий с китайскими компаниями, заинтересованными в инвестициях в сферу экологии.

Этот визит стал прямым продолжением мартовской поездки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Китай. Тогда на встрече между лидерами КНР и главой израильского правительства было решено сделать акцент на природоохранных инновациях.

Министр охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин, возглавлявший делегацию, заявил, что у израильской экономики есть грандиозный шанс совершить гигантский скачок на несколько уровней: "Мы можем превратить нашу страну в сверхдержаву в области природоохранных технологий так же, как мы сделали это в сфере высоких технологий".

Израильская делегация приняла участие в двух бизнес-семинарах в Пекине и в Нанкине. Во время данного визита были заключены первые соглашения между израильскими и китайскими компаниями.

Зеэв Элькин встретился с главой фонда "Банк зеленых технологий", который намерен инвестировать 520 миллионов долларов в природоохранные технологии. Обсуждалась возможность создания израильско-китайского центра, который станет платформой адаптации израильских технологий в Китае.

Кроме того, израильский министр охраны окружающей среды встретился со своим китайским коллегой и подписал соглашение о трехлетней программе сотрудничества между министерствами.

В первом квартале следующего года Израиль должна посетить делегация китайских специалистов, с тем, чтобы ознакомиться на практике с израильскими природоохранными технологиями, а также изучить израильское законодательство, регулирующее данную сферу.

В столице КНР министр Элькин провел переговоры с несколькими инвестиционными структурами о создании специального фонда с объемом средств в 140 миллионов долларов для вклада в израильские экологически чистые технологии.

В ходе визита акцент делался не только на развитии связей с центральной властью в Пекине, но и на продвижении сотрудничества с провинциями. Министр Элькин встречался с главой провинции Цзянсу, одной из лидирующих в китайской экономике. В рейтинге ВВП мировых держав провинция Цзянсу могла бы занять 15-е место в мире.

Делегация также посетила Шанхай и провела профессиональные встречи с руководством города. Была достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве между министерствами, подобные тем, что были подписаны с двумя китайскими провинциями.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 20 марта 2017 г.
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