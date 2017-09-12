Верховный суд отменил "прецедент Гиршзона", грозивший многомиллиардными убытками

Расширенная коллегия Верховного суда отменила прецедентное постановление Верховного суда от 2015 года, получившее название "прецедент Гиршзона".

Прецедентное решение, получившее имя экс-министра финансов, позволяло списывать новые убытки со старых доходов при расчете налогов, получая таким образом возврат денег от налогового управления.

Налоговое управление выступило категорически против данного прецедента, поскольку он лишал государство возможности прогнозировать свои доходы от налоговых поступлений.

В новом постановлении судьи, во главе с председателем Верховного суда Мирьям Наор, постановили, что законодатель осознавал возможность предоставления права списывания убытков с прошлых доходов, однако сознательно ограничился предоставлением списывания убытков только с будущих доходов.

Позицию Наор поддержали судьи Салим Джубран, Эстер Хайют, Ноам Солберг, Ханан Мельцер и Нил Хендель. Судья Эльяким Рубинштейн остался в меньшинстве.