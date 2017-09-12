Почтовая компания обещает доставлять посылки и бандероли в течение двух дней

Во вторник, 12 сентября, в Модиине открылся новый сортировочный центр почтовой компании "Доар Исраэль". Ожидается, центр будет отрабатывать около ста миллионов бандеролей и посылок в год.

Сайт NRG указывает, что компьютерная система обработки почтовых отправлений поможет значительно ускорить их доставку получателям.

В центре работают около 250 человек.

Компания "Доар Исраэль" обещает, пишет NRG, что с момента поступления бандеролей и посылок в Израиль до их доставки получателям будет проходить не более 48 часов.





