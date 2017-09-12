12 сентября 2017 г.
последняя новость: 17:42
Дана Интернешнл спасет мир
Галкин сцепился с Михайловым
Бондарчук обидел любовницу
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:46 Почтовая компания обещает доставлять посылки и бандероли в течение двух дней
15:26 Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился
15:19 Китай намерен инвестировать в природоохранные инновации Израиля
09:42 Суд по трудовым спорам: работодатель обязан оплачивать время проезда с работы на работу
08:35 The Wall Street Journal: Glencore и Катар продали свою долю в "Роснефти" китайцам
21:32 Израильская компания построит прототип стены между США и Мексикой
15:56 Более двух тысяч демобилизованных солдат получили деньги в рамках мероприятия "Пикадон 2000"
15:48 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
14:35 "Вам положены тысячи шекелей". Интервью с Игорем Лембергом, компания "Права и Финансы"
13:01 Израиль и Китай подписали договор о сотрудничестве в сфере инфраструктуры
Экономика

Почтовая компания обещает доставлять посылки и бандероли в течение двух дней

время публикации: 16:46 | последнее обновление: 16:46 блог версия для печати фото
Почтовая компания обещает доставлять посылки и бандероли в течение двух дней

Во вторник, 12 сентября, в Модиине открылся новый сортировочный центр почтовой компании "Доар Исраэль". Ожидается, центр будет отрабатывать около ста миллионов бандеролей и посылок в год.

Сайт NRG указывает, что компьютерная система обработки почтовых отправлений поможет значительно ускорить их доставку получателям.

В центре работают около 250 человек.

Компания "Доар Исраэль" обещает, пишет NRG, что с момента поступления бандеролей и посылок в Израиль до их доставки получателям будет проходить не более 48 часов.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 августа 2017 г.
Комиссия минфина рекомендует разрешить потолок беспошлинных покупок в интернете до 1000 долларов
// NEWSru.co.il // Автомобили // 16 августа 2017 г.
Со следующей недели водители могут получить дополнительные услуги в почтовых отделениях
// NEWSru.co.il // Экономика // 9 августа 2017 г.
Субподрядчики требуют от Почтовой компании 25 миллионов шекелей компенсации
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июля 2017 г.
Израильтяне получили из Германии прах близкого человека обычной бандеролью
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 сентября 2016 г.
Почта Израиля доставила к Стене плача письма со всего мира, адресованные богу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июля 2016 г.
В Акко прохожий обнаружил выброшенный почтальоном мешок с сотнями писем
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 ноября 2015 г.
Почта: установлен рекорд по количеству присланных в Израиль посылок







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 12 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017