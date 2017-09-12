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Экономика

Суд по трудовым спорам: работодатель обязан оплачивать время проезда с работы на работу

время публикации: 09:42 | последнее обновление: 10:15 блог версия для печати фото
Суд по трудовым спорам: работодатель обязан оплачивать время проезда с работы на работу

В случае если работник должен в течение дня работать в нескольких различных точках, работодатель обязан оплачивать ему не только время работы, но и время, потраченное на проезд с одной точки на другую.

Такое решение было вынесено Тель-Авивским окружным судом по трудовым спорам по иску сиделки, работавшей в компании "Алеф Шин Сиу две-Реваха", сообщает The Marker.

Истица, занимавшаяся санитарным уходом за пожилыми людьми, в течение четырех лет работала параллельно в двух домах, ежедневно тратя 15 минут на то, чтобы добраться из одного дома в другой.

Суд постановил, что работодатель обязан оплачивать это время, отклонив позицию адвокатов ответчика, согласно которой время на переезд следует засчитывать как перерыв и отдых.

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