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Экономика

Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился

время публикации: 15:26 | последнее обновление: 15:26 блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 12 сентября, валютные торги завершились умеренным ростом курса доллара и незначительным снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара возрос на 0,426% и составил 3,536 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,009% и составил 4,230 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент устойчивым ростом почти всех основных индексов.

29 августа монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на сентябрь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года – на 0,15%.

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