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Экономика

The Wall Street Journal: Glencore и Катар продали свою долю в "Роснефти" китайцам

время публикации: 08:35 | последнее обновление: 08:35 блог версия для печати фото
Инопресса
The Wall Street Journal: Glencore и Катар продали свою долю в "Роснефти" китайцам

"Glencore и Катар договорились продать основную часть своей почти 20-процентной доли в российском нефтяном гиганте "Роснефть" китайской энергетической компании в рамках соглашения стоимостью примерно 9 млрд долларов", – пишет The Wall Street Journal.

Сделка, о которой швейцарская компания Glencore заявила в пятницу, дает китайской корпорации CEFC China Energy долю в 14,2% в "Роснефти", что усиливает растущие экономические отношения между Китаем и Россией. "Это также стало новым поворотом в сложной договоренности, имеющей целью собрать деньги для находящегося в затруднительном финансовом положении правительства президента Владимира Путина, путем продажи части "драгоценностей короны" российской энергетической промышленности", – отмечают авторы статьи Скотт Паттерсон и Джеймс Марсон.

"Glencore и Катарский суверенный фонд создали консорциум, чтобы купить долю "Роснефти" в размере 19,5% в рамках соглашения на 11,3 млрд долларов в декабре прошлого года, что стало для Москвы "денежной инъекцией" во время бюджетного дефицита, вызванного падением цен на нефть", – напоминает издание.

"Но в рамках сложной структуры соглашения настоящий пакет акций Glencore в "Роснефти" составил только около 0,5%, а Катара – чуть меньше 5%. Остальную часть сделки финансировали российские банки и итальянский банк Intesa Sanpaolo, которые планировали разделить риски, разместив заем в других банках", – пишет газета.

В июне The Wall Street Journal сообщила, что у Intesa возникли проблемы с поиском банков, готовых помочь ему профинансировать сделку.

"Соглашение делает CEFC третьим крупнейшим инвестором "Роснефти" после российского государства, которому принадлежит половина компании, и BP, владеющей около 20%", – говорится в статье.

Inopressa.ru

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 8 декабря 2016 г.
Катар покупает часть Роснефти







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