13 апреля 2017 г.
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Экономика

Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос

время публикации: 15:31 | последнее обновление: 15:31 блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 13 апреля, валютные торги завершились легким снижением курса доллара и таким же повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,192% и составил 3,647 шекелей за $1. Курс евро возрос на 0,085% и составил 3,884 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

6 апреля монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на май без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.

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Четверг, 13 апреля 2017 г.
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