Удвоилось количество магазинов, завышающих цены на товары, контролируемые государством

Согласно данным министерств экономики и сельского хозяйства, за первое полугодие было выявлено 138 случаев завышения магазинами цены на товары, ценообразование которых контролируется государством.

Для сравнения, за весь 2016 год было выявлено только 120 таких нарушений.

Основные нарушения выявлены в минимаркетах и бакалейных лавках в центре страны.

Чаще всего завышалась установленная цена на яйца (на 10%-20%) и на молоко (на 10%). Также были выявлены случаи завышения цены на сливки и творог.

Завышение максимальной установленной государством цены является уголовным преступлением, и наказывается крупными денежными штрафами.