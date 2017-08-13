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Экономика

Удвоилось количество магазинов, завышающих цены на товары, контролируемые государством

время публикации: 14:29 | последнее обновление: 14:29 блог версия для печати фото
Удвоилось количество магазинов, завышающих цены на товары, контролируемые государством

Согласно данным министерств экономики и сельского хозяйства, за первое полугодие было выявлено 138 случаев завышения магазинами цены на товары, ценообразование которых контролируется государством.

Для сравнения, за весь 2016 год было выявлено только 120 таких нарушений.

Основные нарушения выявлены в минимаркетах и бакалейных лавках в центре страны.

Чаще всего завышалась установленная цена на яйца (на 10%-20%) и на молоко (на 10%). Также были выявлены случаи завышения цены на сливки и творог.

Завышение максимальной установленной государством цены является уголовным преступлением, и наказывается крупными денежными штрафами.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 мая 2016 г.
Минфин и минсельхоз вводят контроль цен на овощи и фрукты
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 февраля 2016 г.
Молочные продукты подешевели на 3,2%, яйца - на 4,6%
// NEWSru.co.il // Экономика // 7 февраля 2016 г.
Комиссия по контролю над ценами рекомендует снизить цены на молочные продукты и яйца







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