Проект госбюджета США: строительство посольства в Иерусалиме получило высокий приоритет финансирования

Администрация президента США Дональда Трампа передала в Конгресс США проект государственного бюджета на 2018-2019 финансовые годы.

Редакция NEWSru.co.il публикует выдержки из проекта, касающиеся в частности Израиля и ближневосточного региона в целом.

Посольство в Иерусалиме

В опубликованном на сайте Белого дома проекте бюджета перенос посольства в Иерусалим не упоминается. Говорится лишь о выделении 4,6 миллиарда долларов на обеспечение персонала и объектов Государственного департамента за границей. Эта сумма включает 2,6 миллиарда долларов на строительство новых укрепленных посольств в соответствии с рекомендациями комиссии по расследованию инцидента в Бенгази.

В то же время сайт Госдепа говорит о "высоком приоритете финансирования строительства здания посольства США в Иерусалиме на 2018-2019 финансовые годы. Строительство начнется немедленно по окончании проектирования здания.

Военная помощь Израилю

В проекте бюджета подчеркивается, что администрация президента придает высокое значение договору о предоставлении Израилю военной помощи в размере 3,3 миллиарда долларов в год, подписанному в прошлом году.

Помощь странам региона

Администрация президента США придает важное значение стратегическому партнерству с Иорданией, которой будет предоставлена финансовая и военная помощь в размере 1,3 миллиарда долларов. Также значительная финансовая помощь будет предоставлена Египту (объем помощи не указывается).

Другие цели в регионе

В проекте бюджета особо выделяются две задачи – борьба с "Исламским государством" и другими экстремистскими группировками, а также противостояние дестабилизирующему регион влиянию Ирана. 127 миллионов долларов будут выделены на предотвращение закупки Ираном и КНДР оружия массового поражения.

Отношения с ООН

В свете объявленного США выхода из UNESCO, сокращения финансирования UNRWA и угрозы сокращения финансирования ООН проект бюджета говорит о пересмотре участия США в международных проектах в сторону увеличения участия других сторон, а также об оценке соответствия деятельности международных организаций интересам США. На сайте Госдепа говорится о предъявлении к ООН требований по сокращению расходов, повышению эффективности и более справедливому распределению источников финансирования.

Гуманитарная помощь

6,4 миллиарда долларов планируется выделить на преодоление гуманитарных кризисов в Сирии, Йемене, Ираке и Южном Судане.





