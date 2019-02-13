Израиль - 13-й в списке самых дорогих для жизни стран мира

Исследовательский сервис Numbeo опубликовал рейтинг стран мира по дороговизне жизни, основанный на таких показателях, как средняя стоимость потребительской корзины, стоимость посещения пунктов общественного питания и уровень покупательской способности. За точку отсчета индекса взяты показатели Нью-Йорка, принимаемые за 100%.

Самой дорогой для проживания страной мира, согласно индексу, является Швейцария, где стоимость жизни без учета расходов на аренду/ипотеку в среднем на 21% выше, чем в Нью-Йорке. Также дороже чем в Нью-Йорке проживание в Исландии и в Норвегии. На четвертом месте – Багамские острова, жизнь на которых на 7,6% дешевле, чем в Нью-Йорке.

В десятку самых дорогих для проживания стран мира входят Люксембург, Япония, Дания, Гонконг, Южная Корея и Ирландия.

Израиль, где дороговизна жизни на 25,7% ниже, чем в Нью-Йорке, занимает 13-ю строчку, уступая Франции и Нидерландам. США – 20-е в списке, Германия – 23-я, Палестинская автономия занимает 51-е место, Россия – 88-е

Среди арабских стран по дороговизне жизни лидирует Катар (59,1% от показателя Нью-Йорка).

В Европе самые дешевые для проживания – Украина (28%) и Косово (26%)

Среди стран Латинской Америки дороже всего жить в Уругвае (57% от показателя Нью-Йорка), а дешевле всего – в Венесуэле.

Самой дорогой для проживания страной Африки является Маврикий, где дороговизна жизни составляет всего 52% от нью-йоркской. Дешевле всего из включенных в рейтинг стран Африки проживание в Тунисе.

В рейтинге дороговизны жилья Израиль занимает 19-ю строку, а лидируют Гонконг, Люксембург, Сингапур и Швейцария.

В рейтинге цен на потребительские товары у Израиля 18-я строчка, самые дорогие – Швейцария, Норвегия, Исландия и Южная Корея.

В рейтинге цен на общественное питание Израиль замыкает первую десятку, лидируют опять же Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.

В рейтинге покупательской способности Израиль только 25-й, заметно уступая лидерам – Катару, Швейцарии, Австралии, США, ОАЭ, Саудовской Аравии.





