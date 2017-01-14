Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 13 января, валютные торги завершились снижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,183% и составил 3,818 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,226% и составил 4,064 шекеля за €1.

27 декабря монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на декабрь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.