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Экономика

Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились

время публикации: 13 января 2017 г., 13:42 | последнее обновление: 07:42 блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 13 января, валютные торги завершились снижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,183% и составил 3,818 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,226% и составил 4,064 шекеля за €1.

27 декабря монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на декабрь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.

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