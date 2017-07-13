Гринблат и Анегби договорились с палестинцами о продвижении канала двух морей

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблат и министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби договорились с палестинскими представителями о продвижении проекта строительства канала между Красным и Мертвым морями.

Официально подробная информация о договоренностях будет сообщена в ходе специальной пресс-конференции. Сайт "7-й канал" сообщает, что палестинцы получат существенную скидку на пресную воду из канала и на вырабатываемое с его помощью электричество.

Напомним, что в рамках проекта планируется прокладка труб между Красным и Мертвым морями. Перепады высот планируется использовать для выработки электричества и для опреснения воды. Еще одна цель проекта – спасение Мертвого моря, уровень воды в котором постоянно снижается.