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Экономика

Гринблат и Анегби договорились с палестинцами о продвижении канала двух морей

время публикации: 09:22 | последнее обновление: 09:22 блог версия для печати фото
Гринблат и Анегби договорились с палестинцами о продвижении канала двух морей

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблат и министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби договорились с палестинскими представителями о продвижении проекта строительства канала между Красным и Мертвым морями.

Официально подробная информация о договоренностях будет сообщена в ходе специальной пресс-конференции. Сайт "7-й канал" сообщает, что палестинцы получат существенную скидку на пресную воду из канала и на вырабатываемое с его помощью электричество.

Напомним, что в рамках проекта планируется прокладка труб между Красным и Мертвым морями. Перепады высот планируется использовать для выработки электричества и для опреснения воды. Еще одна цель проекта – спасение Мертвого моря, уровень воды в котором постоянно снижается.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2017 г.
Книга планов правительства Израиля на 2017 год. Программы министерств и ведомств
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 декабря 2016 г.
Мобилизовано 400 млн долларов на канал из Красного моря в Мертвое
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 декабря 2015 г.
Опубликован тендер на прокладку канала между Красным и Мертвым морями







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