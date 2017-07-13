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Экономика

Минсельхоз: жара приведет к дефициту огурцов и снижению цен на фрукты

время публикации: 13:12 | последнее обновление: 13:12 блог версия для печати фото
Минсельхоз: жара приведет к дефициту огурцов и снижению цен на фрукты

Согласно оценке министерства сельского хозяйства Израиля, необычайно жаркая погода последних дней приведет к образованию дефицита огурцов и росту цен на них.

В случае, если жара продлится, через несколько недель в стране может образоваться и дефицит помидоров.

Также от жары страдают посадки салата-латука и цветной капусты.

В то же время высокая температура воздуха привела к ускорению созревания сезонных фруктов – персиков, слив, винограда и т.д., что должно привести к заметному снижению цен на них в ближайшие недели.

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